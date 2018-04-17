Stevia nedir

Şeker otu bitkisi olarak da bilinen Stevia, Paraguay menşelidir. Diyabet hastaları için bir umut olan bu bitki, işlem gördükten sonra şekere oranla 300-400 kat daha fazla tatlandırıcı özellik kazanabiliyor. Bu mucize bitkinin en önemli özelliği ise kana insülin salgılatmadan beyne ulaşması.

DOĞAL VE FAYDALI

Tüm dünyada şeker kullanımına bağlı hastalıkların artmasıyla kullanımı yaygınlaşan stevia, doğal bir tatlandırıcı olarak toz ve tablet şeklinde bulunabiliyor.

Şeker otu bitkisinin doğal olmasının yanında, cilt ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelirken, tek zararının sindirimde yarattığı zorluklar olduğu biliniyor.