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Stres kalbin düşmanı

'Doktor Geldi'de bu hafta kalp sağlığı konuşuldu.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 16:14..
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  2. Sağlık

TRT1'in sevilen sağlık programlarından 'Doktor Geldi'de bu hafta kalp sağlığı konusu işlendi.

STRES KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Doç. Dr. Halit Yerebakan; kalp sağlığı için beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmanın da önemine değindi. Ayrıca stres de kalp sağlığını etkileyen önemli faktörlerden....

Stres kalbin düşmanı

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NEFES EGZERSİZLERİ YARARLI OLUYOR

Doç. Dr. Halit Yerebakan, stresten uzak durmanın kalbi koruduğunu belirtti. Stresten uzak durmak için  ise nefes egzersizi yapılması gerektiğini de vurguladı.

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