Stres kalbin düşmanı

TRT1'in sevilen sağlık programlarından 'Doktor Geldi'de bu hafta kalp sağlığı konusu işlendi.

STRES KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Doç. Dr. Halit Yerebakan; kalp sağlığı için beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmanın da önemine değindi. Ayrıca stres de kalp sağlığını etkileyen önemli faktörlerden....

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NEFES EGZERSİZLERİ YARARLI OLUYOR

Doç. Dr. Halit Yerebakan, stresten uzak durmanın kalbi koruduğunu belirtti. Stresten uzak durmak için ise nefes egzersizi yapılması gerektiğini de vurguladı.