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Suçüstü yakalanan hırsız: Ben de tam polisi arayacaktım

Adana'da, girdiği apartmanda karşılıklı iki dairenin kapı göbek kilitlerini kırarak altın ve para çalan hırsızın pişkinliği 'pes' dedirtti.

DHA | 06.07.2018 - 09:13..
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Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Yılmaz Kılıç, içinde tornovida, levye, pense ve ingiliz anahtarı bulunan çantasıyla apartmana girdi.

Suçüstü yakalanan hırsız: Ben de tam polisi arayacaktım

"EVİN SAHİBİ AKRABAM"

Binadaki 2 dairenin kapı göbek kilitlerini kıran Kılıç, evlerden altın, para ve parfüm şişelerini çaldı. Bir süre sonra apartman sakinleri, Kılıç'tan şüphelenip kim olduğunu sordu. Kılıç ise vatandaşlara, "Bu evin sahibi benim akrabam, onlara bakmaya geldim." dedi.

Suçüstü yakalanan hırsız: Ben de tam polisi arayacaktım

Kılıç'a inanmayan vatandaşlar polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılıç'ı yakaladı. Kılıç, vatandaş sandığı sivil polislere de "Akrabamın evine geldim." dedi.

Suçüstü yakalanan hırsız: Ben de tam polisi arayacaktım

"BEN DE TAM ŞİMDİ POLİSİ ARAYACAKTIM"

Bunun üzerine ekipler, polis kimliklerini gösterip kapıların kilit göbeklerinin neden söküldüğünü sordu. Kılıç ise "Hırsız girmiş sanırım. Ben de tam şimdi polisi arıyordum, geldiğiniz iyi oldu." diye cevap verdi.

Suçüstü yakalanan hırsız: Ben de tam polisi arayacaktım

ÇANTASINDAN SUÇ ALETLERİ ÇIKTI

Çantasından tornovida, levye, pense, ingiliz anahtarı, evlerin kırılan kapı kilitleri ve çalınan altın ve para çıkan Yılmaz Kılıç, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Suçüstü yakalanan hırsız: Ben de tam polisi arayacaktım

Suçüstü yakalanan hırsız: Ben de tam polisi arayacaktım

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