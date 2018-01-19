Suriye sınırına dev Türk bayrağı

Dikilen Türk bayrağının Suriye’den de görüldüğü belirtildi. 360 derece dönebilen bayrak direğinde uçak ikaz lambalı sonar mevcut.

Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatı ile dikilen sıcak daldırma galvenizli, saatte 160 kilometre esen rüzgar hızına göre ayarlı, asansör sistemli ve dolgu kaide sistemli bayrak direğinin nakliyesi ve yerine konulması için vinç çalışması gerçekleştirildi.

"PERİŞAN EDECEK ABD, PKK, YPG'Yİ"

Daha önce de Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Çakırsöğüt Komando Tugayına şehitler anısına 40 metre uzunluğunda metal bayrak direği diktiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceylanpınar’da Türk bayrağının dalgalandığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden “Bayrak kerkiniyor Suriye’ye doğru. Özgür bıraksak gidecek perişan edecek ABD, PKK, YPG’yi... Şanlıurfa Ceylanpınar’a diktiğimiz Türk’ün şanlı bayrağı dalgalanmıyor adeta coşuyor!” sözleri ile paylaştı.