Suriyeli çocuklar için 6 yeni okul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 'Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Türkiye çapında 60 prefabrik, 155 betonarme olmak üzere 215 okul yapılacak.

Bu okullarla Suriyeli 153 bin öğrenci için derslik kapasitesi artırılacak. Projeler kapsamında Adana'da 10'u prefabrik, 11'i betonarme olmak üzere 21 okul inşa edilecek.

30 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

Adana'da yapılacak betonarme okulların her biri 24 derslikli ve derslikler 30 öğrenci kapasiteli olacak. Okul inşasının yanında, her okul için ortalama 700 parça sıra, masa, sandalye, okul tefrişatı gibi donanımlar da sağlanacak.