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Bebeğini öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana'da 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'in ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak öldüren kadın hakkında dava açıldı.

17.07.2017 - 11:07
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12 yıl önce evlenen Habibe ve İbrahim Oğuz çifti, çocukları olmayınca tüp bebek tedavisi gördü ve 6 ay önce Muhammed Mahir adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

23 Haziran'da merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde,  sabah uyanan Muhammed Mahir, huysuzlanmaya ve ağlamaya başladı.

10 DAKİKA BOYUNCA AĞZINI VE BURNUNU KAPATTI

İddiaya göre  anne Habibe Oğuz, bebeğine mama yedirip uyutmaya çalıştıysa da başaramadı. Bu kez ağlamaya devam eden bebeğin ağzını ve burnunu kapattı. Yaklaşık 10 dakika boyunca bebeğin ağızını ve burnunu kapatan anne, bebeğin hareketsiz kaldığını fark edince öldüğünü anladı.

Bebeğini öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

"ÖLÜNCE KAÇTIM"

Gözaltına alınan Habibe Oğuz, tutuklandığı nöbetçi mahkemede olayı şöyle anlattı: "Bir anda sinirlerim bozuldu. Sussun diye ağzını ve burnunu kapattım. 10 dakika kadar öyle bekledim. Hareketsiz kaldığını gördüm. Sonra kendisine gelir diye bekledim. Mutfağa kahvaltı hazırlamak için gittim. Döndüğümde hareket etmediğini fark ettim. Öldüğünü anladım. üzerine bıçak koyarak kaçtım, ablamın yanına gittim. Pişmanım."

Bebeğini öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, Habibe Oğuz hakkında kendini savunamayacak çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Oğuz, önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.


Bebeğini öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

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