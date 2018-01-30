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Tacizci öğretmene iyi hal indirimi

Diyarbakır'da 16 yaşındaki kız öğrencisini taciz eden öğretmene iyi hal indirimiyle 4 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

DHA | 30.01.2018 - 17:28..
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Diyarbakır'da, 16 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve mağdurun babasına, "Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" diye mesaj çekten imam hatip lisesi öğretmeni A.B.'nin (34) yargılandığı davada karar çıktı.

4 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık A.B.'yi 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan, önce iki kez ceza artırımı yaparak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanığın geçmişi, yargılama sürecinde gösterdiği davranışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak, iyi hal indirimi yapıp, cezayı 4 yıl 8 ay 7 güne indirdi.

Tacizci öğretmene iyi hal indirimi

Tacizci öğretmene iyi hal indirimi

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