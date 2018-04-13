taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.312
USD
4,0781
EURO
5,0342
ALTIN
175,71
PETR
72,0700

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Adana'da 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlıklarını çalan 5 hırsızlar, yakalanmamak için güvenlik kamerasını taşla kırdı.

DHA | 13.04.2018 - 10:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana gelen olayda Mustafa Sekitmen'e ait asansör firmasına gelen Serdar K., Yusuf K., Serdar K., Samet Ç., ve Ercan İ., gündüz saatlerinde iş yeri çevresinde keşif yaptı.

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

GÜVENLİK KAMERASINI TAŞLA KIRDILAR

Bahçede bulunan güvenlik kamerasını gören şüpheliler soygun anında yakalanmamak için elleriyle yüzlerini gizleyip, güvenlik kamerasını taşla kırdı. Gece iş yerine tekrar gelen soyguncular, 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlığını çaldı. Hırsızlık anı iş yerindeki başka bir güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

2'Sİ YAKALANDI, 3'Ü ARANIYOR

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti. Kimleri tespit edilen soygunculardan Serdar K. ve Yusuf K. kısa sürede yakalandı. İki zanlı emniyetteki sorgularında suçlarını kabul etti. Mahkemeye çıkarılan Serdar K. ve Yusuf K. tutuklandı. Polis diğer 3 firari zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Minibüs 'kahya'larına operasyon: 14 gözaltı
Kartal dolmuş hattında her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı iddia edilen 14 'kahya' gözaltına alındı.
Sakarya’da 104 parça tarihi eser ele geçirildi
6 farklı şahıstan 104 parça tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirildi.
Maltepe’de 'gece kartalları' 5 şüpheliyi yakaladı
'Gece kartalları' diye bilinen İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri, dur ihtarına uymayan yabancı uyruklu 5 şahsı yakaladı.
Eşini ve kuzenini öldürüp intihar etti
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde eşini ve amcasının oğlunu öldüren kişi intihar etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

163
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

114
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

122
ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

56
ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

60
Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

50
İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM