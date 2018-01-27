taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7554
EURO
4,6656
ALTIN
162,95
PETR
70,4600

Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çalan çift yakalandı

Adana'da, bir tatlıcıdan 21 bin liralık Antep fıstığı çaldıkları iddia edilen iş yerinin eski çalışanı Ali B. ile eşi İraz B. gözaltına alındı.

DHA | 27.01.2018 - 16:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Seyhan ilçesindeki bir tatlıcıdan 24 Ocak'ta piyasa değeri 21 bin lira olan yedi çuval Antep fıstığı çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, daha önce aynı iş yerinde çalışan Ali B. (45) ile eşi İraz B.'nin (42) hafif ticari araçla sabaha karşı iş yerine geldiklerini ve fıstık çuvallarını çaldıklarını belirledi. Çift, gözaltına alındı.

Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çalan çift yakalandı

KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin, yakalanmamak için iş yerinin deposundaki güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği saptandı. Emniyete getirilen Ali B.'nin, "Ben iş yerinde çalışıyorum. Boş çuvalları araca yükledim. Hırsızlık yapmadım." dediği, İraz B.'nin ise olayla ilgisi ve bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İş yeri sahibi ise son bir yıl içerisinde çeşitli aralıklarla piyasa değeri 800 bin lirayı bulan Antep fıstığının çalındığını söyledi.

Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çalan çift yakalandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

60
PKK'lılara Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

PKK'lılara Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

249
Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

76
Galatasaray'da Ndiaye kamptan ayrıldı

Galatasaray'da Ndiaye kamptan ayrıldı

24
NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

62
Altay tankı ihalesi için geri sayım

Altay tankı ihalesi için geri sayım

70
Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu

Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM