Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çalan çift yakalandı

Merkez Seyhan ilçesindeki bir tatlıcıdan 24 Ocak'ta piyasa değeri 21 bin lira olan yedi çuval Antep fıstığı çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, daha önce aynı iş yerinde çalışan Ali B. (45) ile eşi İraz B.'nin (42) hafif ticari araçla sabaha karşı iş yerine geldiklerini ve fıstık çuvallarını çaldıklarını belirledi. Çift, gözaltına alındı.

KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin, yakalanmamak için iş yerinin deposundaki güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği saptandı. Emniyete getirilen Ali B.'nin, "Ben iş yerinde çalışıyorum. Boş çuvalları araca yükledim. Hırsızlık yapmadım." dediği, İraz B.'nin ise olayla ilgisi ve bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İş yeri sahibi ise son bir yıl içerisinde çeşitli aralıklarla piyasa değeri 800 bin lirayı bulan Antep fıstığının çalındığını söyledi.