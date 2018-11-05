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Tekirdağ'da 378 sürücüye ceza

Trafik Şube Polis ekipleri tarafından Tekirdağ'da 378 sürücüye 132 bin TL ceza kesildi.

İHA | 05.11.2018 - 01:09..
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Tekirdağ’da yapılan günlük uygulamalarda, son 24 saat içerisinde 378 araç sürücüsüne 132 bin 266 TL idari para cezası uygulandı.

15 ARAÇ MEN EDİLDİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Polis ekipleri kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor.

Trafik polisleri tarafından Tekirdağ genelinde son 24 saat içerisinde yapılan denetimlerde kusurlu görülen 378 araç sürücüsüne 132 bin 266 TL idari para cezası uygulandı.

Aynı zamanda 1’i motosiklet olmak üzere toplamda 15 araç trafikten men edildi.

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