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Tekirdağ'da DEAŞ'ın araç tamircisi yakalandı

Polisin bir araçta gözaltına aldığı A.A.'nın terör örgütü DEAŞ'ın araçlarının tamirini yaptığı öğrenildi.

31.07.2017 - 15:10
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Tekirdağ'da DEAŞ'ın araç tamircisi yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurup aramaya aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan A.A., yapılan araştırılmasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının bulunduğu belirlenince gözaltına alındı.

DEAŞ'IN ARAÇLARINI TAMİR EDİYORDU

Suriye uyruklu A.A., polisteki ilk ifadesinde Suriye'den yaklaşık 2 ay önce yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, Halep'te bulunduğu süre içinde DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Tekirdağ'da DEAŞ'ın araç tamircisi yakalandı

FOTOĞRAF: Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarda kullandığı zırhlı araçlar

A.A., Deyrizor, Rakka ve Münbiç'te DEAŞ'e ait araçların bakım ve tamirlerini yaptığını, babası Temir Abu Y.'nin de DEAŞ içinde tank sürücüsü olarak görev aldığını anlattı.

BABASI DA HATAY'DA GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, A.A.'nın ifadeleri doğrultusunda Hatay Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirmesi üzerine baba Temir Abu Y. de Hatay'da gözaltına alındı. DEAŞ'lı baba ile oğlunun soruşturmaları devam ederken, polisin bağlantılı bulundukları kişileri ortaya çıkarmak için çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da DEAŞ'ın araç tamircisi yakalandı

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