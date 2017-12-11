Televizyona çıkıyor diye karısından dayak yedi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan 42 yaşındaki Sabit A., eşi Ü.A.'nın taşlı saldırısına uğradığını öne sürerek, darp raporu aldıktan sonra suç duyurusunda bulundu.

Başvuru üzerine aile mahkemesi tarafından Ü.A.'ya üçüncü kez eşinin konutuna ve iş yerine yaklaşmama cezası verilmesi kararı alındı.

TELEVİZYONLARA ÇIKIYOR DİYE TAŞLI SALDIRIDA BULUNDU

Sabit A., AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olayda eşinin "Neden televizyonlara çıkıyorsun?" diyerek kendisine taşlı saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

Adana'da eşine şiddet uygulayıp hakaret ettiği ileri sürülen 2 çocuk annesi Ü.A.'ya iki farklı zamanda, eşinin konutuna ve iş yerine birer ay boyunca yaklaşmama cezası verilmişti.