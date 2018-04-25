taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.127
USD
4,0964
EURO
4,9931
ALTIN
173,98
PETR
73,7300

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e gitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'le bir araya geldi. Gül'ün Maslak'taki ofisindeki görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

DHA | 25.04.2018 - 16:15..
  1. Haberler
  2. Politika
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e gitti

Türkiye'nin kaderinin belli olacağı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin başlayacağı 24 Haziran seçimine 59 gün kaldı.

GÜL ADAY OLACAK MI

Abdullah Gül adaylığını açıklamak için Meral Akşener'in vazgeçmesini bekliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesi için Meral Akşener'i ikna edemedi. Gül'ü ikna etmek için son görüşmeyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Karamollaoğlu saat 14.05'te Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu ile Gül'ün görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Abdullah Gül ile Karamollaoğlu ödül töreninde VİDEO

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
YSK'dan seçim takvimi hakkında açıklama
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin konuştu.
Hayati Yazıcı: 3 dönem kuralı devam ediyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, parti içinde 30 kadar milletvekilinin bu seçimde aday olamayacağını belirtti.
Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olması için CHP'yi ikna etti. Meral Akşener diretiyor.
HDP, 1915 olayları için Türkiye'yi suçladı
Meclis'te konuşan HDP'li Pervin Buldan, soykırım yalanını savunarak Ermenileri andı. Garo Paylan ise, olayların soykırım olarak tanınmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

361
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e gitti

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e gitti

215
TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi

TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi

988
TSK'da maaşlara zam yapıldı

TSK'da maaşlara zam yapıldı

664
CHP sıralarında hüzün hakim

CHP sıralarında hüzün hakim

125
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu panik yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu panik yaptı

238
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM