Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere suç duyurusu

1,392 kez izlendi

1,439 kez izlendi

1,429 kez izlendi

1,471 kez izlendi

1,401 kez izlendi

1,378 kez izlendi

1,448 kez izlendi

Alman enerji devi RWE'nin yeni linyit madenleri için bir ormanı tamamen yok etmesine hükümet sessiz kalıyor.

Türkiye'yi ziyarete gelen Güney Kore'li turistler farklı bir tutkunun peşindeler. Kayserispor sonların en büyük sevdası.

Konya'da yalnız yaşayan kadının evine giren hırsız, bıçak tehdidiyle kadının 50 lirasını gasp etti.

1 Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit CNN Türk canlı yayınına katılan iş kadını Leyla Alaton, kadınların erkeklerden daha cesur olduğunu anlatırken yaptığı benzetmeyle güldürdü.

2 FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş FETÖ elebaşısı Gülen'in Naim Süleymanoğlu'na kafayı neden taktığı ortaya çıktı.

3 Yunanistan'ın tatbikat korkusu Yunan basını, Türk gemilerinin tatbikat yapmasını "Adaları kuşatma çalışmaları" olarak algıladı.

4 Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılanlar arasında en büyük rakibi Valerios Leonidis de vardı.

5 Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı STRATCOM komutanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı nükleer silah talimatına karşı çıkacağını söyledi.

6 HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde Kırmızı listede olan terör örgütünün sözde yöneticilerinden Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine HDP'li milletvekilleri de katıldı.