Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere suç duyurusu

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 2 Kasım'da yürütülen operasyonda, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen 31 teröristten birisinin, kırmızı listede yer alan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu olduğu tespit edilmişti.
HDP'LİLER TERÖRİST CENAZESİNDE
PKK'lı terörist Hülya Eroğlu'nun aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıp yurt içinde bulunan tek terörist olduğu bildirilmişti. Bazı basın yayın organlarında HDP'li vekillerin, Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katıldıkları yer almıştı.
BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU
İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.