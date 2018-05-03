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Tesla'nın zararı 710 milyon dolar

Amerikalı girişimci Elon Musk'ın ait Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar etti.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 11:12..
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  2. Ekonomi

Elon Musk'ın göz bebeği Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ederek en büyük çeyrek dönem zararını yaşamış oldu. Geçtiğimiz yılın tamamında ise 2 milyar dolardan fazla zarar etmişti.

ZARAR BÜYÜYOR, SERMAYE ERİYOR

Bilanço hakkında yatırımcılara bilgi veren Tesla yönetimi, ikinci çeyrekten sonra Tesla'nın kâra geçeceğine dahir taahhüt verdi. Bu yıl ki hedefleri arasında sermaye harcamalarını 3 milyar doların altına indirerek kısa vadeli ihtiyaçlara odaklanacağı belirtildi.

Tesla'nın zararı 710 milyon dolar

İKİNCİ ÇEYREKTEN SONRA KÂRA GEÇME SÖZÜ

Tesla yönetimi, yatırımcılarına, lüks elektrikli araç sınıfındaki otomobillerin teslimatlarının yılın ikinci yarısında hızlanacağını, bunun da gelirlere olumlu yansıyacağını gösteren bir bilanço sundu.

Hâlen imalat süreci geliştirilme aşamasında olan Model 3 elektrikli aracı için şirket, üretim maliyetlerini de düşürmeye çabalıyor.

"HATA YAPTIK"

CFRA yatırım danışmanlığı şirketi, Tesla'nın kasasındaki nakitten yemeye devam ettiğini söylerken Tesla yönetimi, Model 3 hakkında; "Çok fazla otomasyon sürecini çok hızlı biçimde uygulamaya çalışarak hata yaptık." açıklamasında bulundu.

Tesla'nın zararı 710 milyon dolar

"BENİ ÖLDÜRÜYOR"

Toplantının soru cevap bölümünde, şirketin finansörleri ile ilgili sorular yöneltilen Musk, "Çok kuru sorular, beni öldürüyorlar." dedi ve hisse analistlerini YouTube üzerinden yayınlanan basın toplantısına almadı.

"UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN"

Tesla hisseleri, New York Borsası'nda kapanış sonrası işlemlerde yüzde 5 değer yitirse de Musk, yatırımcıların uzun vadeli hedeflere odaklanması gerektiğini söyleyerek ve kısa vadeli borsa dalgalanmalarının Tesla'yı hedeflerinden şaşırtmayacağını savunuyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Elon Musk, üretimle birebir ilgileneceğini açıklamıştı.

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Tesla'nın zararı 710 milyon dolar

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