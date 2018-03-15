Ticari plakaların değer artış kazancından KDV alınmayacak

Ticari plakaların değer artışı kazançları, son dakika gelişmesiyle Gelir Vergisi'nden istisna edildi.

Önergede ilgili madde ile yapılacaklar, tasarıda şöyle anlatılıyor:

"DEĞER ARTIŞI KAZANCI VERGİLENDİRİLMEYECEK"

"Yapılan düzenleme ile taksi dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamının, bu plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu suretle bu kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendirilmemesi sağlanmaktadır."

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan tehdit



PLAKA SAHİPLERİ PÜR DİKKAT MECLİS TV İZLEYECEK

İlgili madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen "KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na eklendi. Maddenin Genel Kurul'da kanunlaşması bekleniyor.