taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.328
USD
4,7590
EURO
5,5980
ALTIN
197,84
PETR
79,1200

Tohumlara check up analizi

Ege Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren tohum analiz merkezinde, daha yüksek verim ve sağlıklı ürün için tohumluklara türlü tarama testleri yapılıyor.

AA | 23.05.2018 - 06:50..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Ege Üniversitesi (EÜ) Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TOTEM) tohumlara hastalık testlerinin yanı sıra canlılık, patolojik, moleküler testler, saflık, GDO tanılama, dayanıklılık, güç, fiziki safiyet testleri yapılıyor. Test sonuçlarına göre hazırlanan raporlar, üreticilere yol gösteriyor.

Tohumlara "check up" yapıyorlar

Tohumlara check up analizi

TÜRKİYE'DEKİ İLK TOHUM ANALİZ MERKEZİ

Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Bolca, Türkiye'de kurulan ilk tohum analiz merkezi EÜ TOTEM'in, tüm tohum analizlerini yapabilme kabiliyetiyle "tek" olma niteliği taşıdığını belirtti.

Ülkelerin ihtiyaç duydukları gıdayı kendilerinin üretmesinin önemine işaret eden Bolca, ne kadar sağlıklı tohum üretilirse o kadar sağlıklı tarımsal üretim yapılacağını dile getirdi. Bolca, "Tohumun sağlıklı olması, verim ve kaliteyi etkileyen temel faktördür." dedi.

Bolca, tohumla birçok hastalığın bulaşabildiğine dikkati çekerek, ekilecek tohumun sağlıklı olmasının tarımı doğrudan etkilediğini, tarlaya sağlıklı tohum ulaştırılmadığında rekoltenin düştüğünü, bu nedenle tohumların ekilmeden önce analiz ettirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tohumlara check up analizi

TOHUMLARA CHECK UP

Türkiye'nin ilk tohum test ve fide merkezi olduklarını yineleyen Bolca, "Ayrıca Türkiye'de tohum ve fideyle ilgili analizlerin tümünün yapılabildiği tek merkeziz. Birçok test merkezi var ama bazısı hastalık tanılamada, bazısı genetik çeşitlilikte, fizyolojik analizlerde çalışırken, merkezimizde 17 çeşit analiz yapılıyor. Yan analizlerle bu sayı 100'e kadar çıkabiliyor. Dünyada var olan tüm analizler burada yapılabiliyor." diye konuştu.

Tohumlara check up analizi

Merkezin hem bireylere hem de kurumlara hizmet verdiğini anlatan Bolca, şöyle devam etti:

"Merkezimizde tohum analiz isteklerinde tohumu check up'tan geçiriyoruz. Sadece hastalığına bakmıyoruz. Tohumlara hastalık testlerinin yanı sıra canlılık, patolojik, moleküler testler, saflık, GDO tanılama, dayanıklılık, güç, fiziki safiyet gibi testler yapıyoruz. Bu testlerin sonuçlarına göre rapor hazırlıyoruz. Üretici de bu sonuçlara göre hareket ediyor. Hastalıklı tohumların verimi düşük olduğu için bunu ekmekten vazgeçiyor. Merkezde tohumlarla ilgili sorunlara ilişkin projeler geliştirip çözümler üretiyoruz. Tohumculuk konusunda eğitimler veriyoruz. Tohumlarda belirlenen hastalıklara ilişkin de tedavi ve bunların giderilmesiyle ilgili önerilerde bulunuyoruz."

Tohumlara check up analizi

"TOHUM TAKASI ŞENLİKLERİNDE RİSK VAR"

Prof. Dr. Bolca, son yıllarda çeşitli yerlerde tohum takas şenlikleri düzenlendiğini, katılımcıların ellerindeki tohumları takas ettiğini belirterek, "Burada, önemli riskler var. Hastalıklı tohumlar taşınmış oluyor. Takas edilecek tohumların, takas öncesi bizim gibi merkezlere getirilmesi, bunların hastalıktan ari olduğu belgelendiğinde bu işlemin yapılması daha sağlıklı olacaktır." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
SpaceX 7 bilimsel araştırma uydusu fırlattı
NASA ve Alman Jeoloji Araştırmaları Araştırma Merkezi'nin 2 uydusu fırlattı.
Zuckerberg: Güvenlik krizi nedeniyle üzgünüm
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Avrupa Birliği liderleri ve milletvekillerinin Facebook'un yaşadığı güvenlik krizi hakkındaki sorularına cevap verdi.
Dünyanın en küçük evini yaptılar
Fransız nanorobotik uzmanlar, yeni bir mikrorobot sistemi kullanarak dünyanın en küçük evini yaptı.
WhatsApp videoya beklenen özellik geldi
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, uzun zamandır beklenen video konferans özelliğini test etmeye başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

342
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

720
En ünlü sporcu Ronaldo

En ünlü sporcu Ronaldo

14
Türkiye'nin F-35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

Türkiye'nin F-35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

93
CHP'de istifa: Liste saygın, etik ve vicdani değil

CHP'de istifa: Liste saygın, etik ve vicdani değil

14
Türkiye'den ABD'ye, çelik ve alüminyum ek vergisi önlemi

Türkiye'den ABD'ye, çelik ve alüminyum ek vergisi önlemi

22
SpaceX 7 bilimsel araştırma uydusu fırlattı

SpaceX 7 bilimsel araştırma uydusu fırlattı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM