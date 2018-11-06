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Torbacılara şafak vakti baskın: 25 gözaltı

Adana’da 350 polis ile gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İHA | 06.11.2018 - 06:58..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri 350 polis ile, şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

Özel Harekat timlerinin de desteği ile 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Torbacılara şafak vakti baskın: 25 gözaltı

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ

Özel Harekat timleri söz konusu şahısları evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak girdi. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken zanlılar adli tıp birimindeki kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Torbacılara şafak vakti baskın: 25 gözaltı

Torbacılara şafak vakti baskın: 25 gözaltı

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