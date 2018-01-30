TTB Merkez Konseyi'ne soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.
"ZORUNLULUK HASIL OLDU"
İçişleri Bakanlığı, dün Türk Tabipler Birliği hakkında, Afrin'e yönelik değerlendirmeleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı. Açıklamada, "Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla dava açılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur." denilmişti.