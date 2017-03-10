Tüp bebek parasını çalan dolandırıcı: Allah belamı versin

Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3936 Sokak'taki tek katlı evde 28 Şubat günü meydana gelen olayda, Nurten Yavuz'un saat 15.00 sıralarında telefonu çaldı.

'BİLGİLERİNİZ FETÖ'NÜN ELİNE GEÇTİ' DİYE DOLANDIRDI

Yavuz, telefonu açınca karşıdaki kişi kendisinin polis olduğunu söyleyerek, "Hanımefendi kimlik bilgileriniz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eline geçmiş. Evinize gelip arama bahanesiyle altın ve paralarınızı alacaklar. Ben şimdi bir polis arkadaş göndereceğim adresinize. Evinizdeki bütün altın ve paraları ona verin. Yoksa gelecek şahıslar evinizdeki altın ve paralara el koyacak. Biz alırsak altın ve paralarınız devlet güvencesinde olacak. Operasyondan sonra size geri verilecek. Telefonu hiç kapatmayın, hemen arkadaş gönderiyorum." dedi.

TÜP BEBEK İÇİN BİRİKTİRDİKLERİ ALTINLARI VE PARAYI ALDI

Büyük panik yaşayan kadın, korkusundan telefonunu hiç kapatmazken, bir süre sonra şahsın biri kapıyı çalıp polis olduğunu söyledi. Kadın, şahısla önce kapıda görüşüp daha sonra eve aldı. Dolandırıcı, kadının 10 yıldır çocuğu olmadığından tüp bebek için biriktirdiği 17 çeyrek altın, 6 bilezik ve bin 900 lira parayı aldı. Sahte polis, paraları alıp evden ayrılarak kayıplara karıştı.

İHBARDA BULUNDULAR

Olayın ardından polis güvenlik kamerasını inceleyip zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Polis çalışma yaparken bir kişi polisi arayarak, "Dün akşam arkadaşlarla içki içiyorduk, geçtiğimiz gün televizyonlarda bir bebeğin altınlarının çalındığı yönünde haber izlemiştim, bu işi masada bulunan İbrahim Ç. isimli arkadaşımız yapmış." diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis İbrahim Ç.'yi (33) bulmak için çalışma başlattı.

TANINMAMAK İÇİN SAÇINI KESTİRDİ

Polis, zanlının taksicilik yaptığını ve Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde oturduğunu tespit etti. Polis zanlının evini sürekli takibe başladı. Polis, zanlı eve geldiğinde baskın yaparak İbrahim Ç.'yi yakaladı. Polis, İbrahim Ç.'nin güvenlik kamerasına yansıdığını televizyonlardan gördüğünü, bu nedenle de tanınmamak için saçını kestirdiğini belirledi.

"BENİ DE DOLANDIRDILAR"

Emniyete getirilerek polis tarafından sorguya alınan zanlının, sorgusunda taksicilik yaptığını, 28 Şubat günü iki kişinin taksisine bindiğini, bu şahısların kendisini polis olarak tanıttığını, bir kişinin ise, "Ben Başkomiser Kemal, Akıncılar Mahallesi'nde 3936 Sokak 13 numaralı evde akrabam var. Benim onda emanet altın ve paralarım var. Onu ben alacağım ancak mahallede hasımlarımız olduğu için biz gidemiyoruz. Sen bizim için gidip alır mısın?" diyerek polis kimliğini gösterince kendisinin de inanıp eve giderek altın ve paraları alıp polislere verdiğini, sonra da gidecekleri yere bıraktığını söylediği öğrenildi.

ZANLI: ALLAH BENİM BELAMI VERSİN, VİCDANIM SIZLIYOR

İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürülen zanlı, burada basın mensuplarının soruları üzerine, "Aynı kişiler tarafından ben de dolandırıldım. Bayan bana altınları kendi elleriyle teslim etti, ben de mağdurum. Komisyon falan da almadım. Televizyonda izleyince onların dolandırıcı olduğunu öğrenip, 'Allah benim belamı versin' dedim. Vicdanım sızladı. Beni de aynı kişiler dolandırdı, başkomiser diye biri kimliğini gösterdi, telefondan da bayanı aradılar, o da bana gelip alabilirsin dedi, gittim, aldım." dedi.

"BEBEĞİN ALTINLARI GERİ VERECEĞİM"

Atınları ödeyeceğini söyleyen İbrahim Ç., "Anneyle zaten karşılaşacağız imkanım oldukça o bebeğin altınlarını da geri vereceğim. Ben bir şey yapmadım ben de sonradan öğrendim. Altınları ben aldım tamam ama araçta başkomiser var 'git al dedi' öyle aldım. Kendilerini de tanımıyorum 'başkomiserim' dedi, polis kimliğini gösterdi. Adamlar bu işi yapıyorlarmış demek ki ben pişmanım" diye konuştu. Polis çalınan altın ve paraları bulamadı. Zanlı "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.