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Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını istedi

Marmaris'teki turizmci ve esnaf, 4 günlü Bayram tatilinin uzatılması için hükümete çağrıda bulundu: Bayram tatili 9 gün olsun.

11.06.2017 - 17:36
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını istedi

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Turizmciler, tatilcileri de mağdur olmamaları için ön rezervasyonda geç kalmamaları konusunda uyardı.

TURİZMCİLER 9 GÜN TATİL İSTİYOR

Marmaris'teki turizmci ve esnaf, 24-27 Haziran tarihleri arasındaki 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için iktidara çağrıda bulundu. Çağrıda; bayram tatilin 3 gün uzatılarak hafta sonu ile birlikte 9 güne çıkarılmasının turizmde  biraz olsun hareketlilik getirebileceği belirtildi.

HÜKÜMETLE GÖRÜŞMELER

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, şöyle dedi:

"Eğer hükümet tatili bir hafta uzatırsa iç pazar ve turizm sektöründe olumlu dönüş olacaktır. Bir an önce hükümet tatilin uzatılması yönünde karar almasını istiyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımız sıkıntı yaşamamaları için ön rezervasyonların yaptırmaları gerek. Hükümetle, tatilin uzatılması için görüşmelerimiz devam etmektedir. İktidarın Muğla temsilcileri ile bayram tatilinin uzatılması çağrımız paylaşarak Ankara'ya iletilmesi için girişimlerde bulunduk."

"YABANCI TURİST AÇIĞINI TATİLCİLERLE KAPATACAĞIZ"

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı İşadamı Salih Tunç da turizmciler olarak tatilin uzatılmasını istediklerini vurgularken, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı 9 gün olduğunda bölge ekonomisine ciddi kazanç olacağını düşünüyorum. Önceki yıllarda bayram tatilinin uzatılmasının bereketini hep birlikte yaşadık. Yabancı turist açığımızı tatilcilerimizle kapatacağımıza inanıyorum. Hükümet yetkililerine çağrımız ise bir an önce Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanmalıdır."

Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını istedi


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