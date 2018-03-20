Türk bayrağına basan zanlı tutuklandı

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce Lübnan'daki nevruz gösterileri sırasında bir otobüsün basamaklarında Türk bayrağının üzerine bastığı öne sürülen ve görüntüsü sosyal medyada yayınlanan şüphelinin ilçede olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bir su dağıtım firmasında çalıştığı tespit edilen Said Hacı H. (25) polis ekiplerince yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, "Türk bayrağına saygısızlık" iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.