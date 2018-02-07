taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.909
USD
3,7788
EURO
4,6649
ALTIN
161,03
PETR
67,5100

Türkiye düşmanı odalara üye olma zorunluluğu kaldırılıyor

Terörle mücadeleye engel olmayı hedefleyen odaların, üye zorunluluğu kaldırılacak ve isimlerindeki "Türk" ibaresi de kaldırılacak.

AA | 07.02.2018 - 17:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
Türkiye düşmanı odalara üye olma zorunluluğu kaldırılıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Tabipleri Birliği'ne ilişkin, "Bir defa onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." açıklamalarının ardından söz konusu birliklerin isimleri gündeme geldi.

DÜZENLEME YAPILACAK

Bu kapsamda tüm meslek örgütlerine ilişkin çalışma başlatan hükümet, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği gibi kuruluşların da arasında bulunduğu tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapacak.

Düzenlemelerle ilgili kanun değişiklikleri de gündeme alınacak. Planlanan çalışmalar çerçevesinde söz konusu kuruluşların isimlerindeki "Türk" ibarelerinin silinmesi de bulunuyor.

ÜYE ŞARTI DA KALDIRILACAK

Öte yandan serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliği'ne üye olma şartları da ortadan kaldırılacak.

KAMUDAN KAYNAK AKTARIMINA SON VERİLECEK

Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek. Çalışmalarla, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek.

Türkiye düşmanlığı yapan odalara isim ayarı verilecek

Türkiye düşmanı odalara üye olma zorunluluğu kaldırılıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

169
Orhan Gencebay: Arif Sağ ile dostluğumuz bitti

Orhan Gencebay: Arif Sağ ile dostluğumuz bitti

125
Cübbeli Ahmet'in uzay araştırmalarına eleştirisi

Cübbeli Ahmet'in uzay araştırmalarına eleştirisi

335
Afrin'de yaralanan askerlerin yüreklere dokunan fotoğrafı

Afrin'de yaralanan askerlerin yüreklere dokunan fotoğrafı

185
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

344
Metin Hara sevgilisinin eteğinin uçuşmasına izin vermedi

Metin Hara sevgilisinin eteğinin uçuşmasına izin vermedi

86
Kemal Kılıçdaroğlu delegeye baskı iddiasına cevap verdi

Kemal Kılıçdaroğlu delegeye baskı iddiasına cevap verdi

189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM