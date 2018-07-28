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Türkiye’nin 6. şehir hastanesi Elazığ'da açılıyor

Sağlık Bakanlığınca yaptırılan Elazığ Şehir Hastanesi, 1 Ağustos'ta hizmete girecek. Böylece Türkiye genelinde hizmet veren şehir hastanesi sayısı 6'ya yükselecek.

AA | 28.07.2018 - 18:46..
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Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Murat Alper, 1 Ağustos'ta açılacak Elazığ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri şehir hastanelerinden sonra Elazığ Şehir Hastanesi projesinin de sonuna gelindi.

1 Ağustos'ta yapılacak açılış töreni öncesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Murat Alper ve beraberindeki heyet, Elazığ Şehir Hastanesinde temaslarda bulundu.

Türkiye’nin 6. şehir hastanesi Elazığ'da açılıyor

BİN 38 YATAK KAPASİTELİ

Güçlü altyapısı ve teknoloji yatırımlarıyla bölgedeki sağlık hizmet kalitesini en yüksek seviyeye çıkaracak şehir hastanesinde, bin 38 yatak kapasitesi olacak. Hastanede her branştan poliklinik yer alacak ve nitelikli ameliyatlar yapılabilecek.

Hastane, diğer şehir hastaneleri gibi sağlık alanında son teknolojiye sahip cihazlarla hizmet verecek.

Türkiye’nin 6. şehir hastanesi Elazığ'da açılıyor

DEPREME DAYANIKLI TASARIM

Otomasyon sistemiyle donatılan, 8 blok halinde inşa edilen Elazığ Şehir Hastanesi depreme dayanıklı tasarımıyla dikkat çekiyor. 872 sismik izolatörün kullanıldığı hastanede, helikopterlerin kalkış ve inişi için 2 helipad yapıldı.

Diğer illerden gelecek hastaların da yararlanacağı hastanede 688 tek kişilik, 169 çift kişilik oda yer alıyor.

Hastanede, 302 poliklinik odası, 39 ameliyathane, 25 hemodiyaliz ünitesi, 114 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi ve 46 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi yer alacak.

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