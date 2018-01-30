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Üçüncü Havalimanı ilave dolgu alanı çalışmaları başlıyor

Üçüncü Havalimanı için planlanan kuru yük ve genel kargo gemilerinin yanaşabileceği liman genişletiliyor. Çalışmalara önümüzdeki günlerde start verilecek.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 12:40..
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Üçüncü Havalimanı ilave dolgu alanı çalışmaları başlıyor

Dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'na liman inşa edilmesi için gerekli olan ÇED süreci tamamlandı. İncelemeler sonunda "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı çıktı ve çalışmalara yakın bir zamanda başlanacak.

Üçüncü Havalimanı ilave dolgu alanı çalışmaları başlıyor

15 BİN METREKARELİK DOLGU ALANI

Üçüncü Havalimanı'nda uçaklara yakıt ikmali yapılması için inşa edilecek liman, 15 bin metrekare alana sahip olacak.

DALGAKIRAN UZATILDI

Doğu dalgakıranı 100 metre uzatılarak 650 metre olacak şekilde yeniden tasarlandı.

Üçüncü Havalimanı ilave dolgu alanı çalışmaları başlıyor

6 AYDA TAMAMLANACAK

Proje, 8.5 milyon liralık bütçeyle 6 ayda tamamlanacak.

Üçüncü Havalimanı ilave dolgu alanı çalışmaları başlıyor

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