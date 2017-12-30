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Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

Bursa'da yılbaşı nedeniyle Bursa İl jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemler artırılırken, araçlar ve tatilciler Takbul adı verilen ve anında sorgulayan özel gözlüklerle inceleniyor.

DHA | 30.12.2017 - 09:48..
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Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da, yeni yıl öncesi alınan önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

JÖH ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerdeki bazı jandarma birlikleri de Uludağ'a yönlendirildi.

BÖLGE 24 SAAT KONTROL ALTINDA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı oteller bölgeleri ile Sarıalan'ı gece görüşlü drone'larla  24 saat kontrol altında tutuyor.

Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

TAKBUL KONTROLÜ

Uludağ'a Milli Parklar'dan giriş yapan tüm araçlar ve tatilcilerin kimlikleri, 'Takbul' adı verilen özel gözlüklerle kısa sürede inceleniyor. Araçlarda yapılan aramalarda bomba ve uyuştucu eğitimi alan köpekler de bulunduruluyor.

Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

MÜŞTERİ GİBİ GİRECEKLER

Uludağ'da kar motoru ile devriye gezen ekip sayısı artırılırken, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sivil jandarmalar da görev yapacak. Eğlence yerlerindeki şüpheli kişiler müşteri gibi buraya gelecek kadın ve erkek jandarmalar tarafından takip edilecek.

Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

JÖH ekiplerinin oteller bölgesi kayak pistlerinin zirvesinde nöbet tutacağı Uludağ'da olası kaybolma olaylarına karşı müdahale edilmesi için Ankara'dan özel bir ekip getirildi.

Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

Tüm ekiplerin, tek merkezden yönlendirileği Uludağ'da alınan bu önlemlerin kayak sezonu sona erene kadar devam edeceği açıklandı. Toplam 5 bin yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da 30'a yakın otel ve tesis bulunuyor.

Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem



Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem



Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem



Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

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