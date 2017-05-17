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Üvey anneden 1 TL için acımasızca dayak

Evden izinsiz aldığı 1 TL ile Anneler Günü hediyesi almak isteyen 13 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddia edilen üvey annenin ifadesi alındı.

17.05.2017 - 16:25
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İddiaya göre, merkez Sarıçam İlçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki bir ortaokulda eğitim gören M.S'nin kolunda morlukları fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine anlattı.

Üvey anneden 1 TL için acımasızca dayak

Öğretmenin okul idarecilerine olayı bildirmesi üzerine polisle irtibata geçildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.S. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

6 YERİNDE DARP İZİNE RASTLANDI

Yapılan muayenede çocuğun 6 yerinde darp izine rastlanması üzerine üvey anne S.S, ifade vermesi için polis merkezine çağrıldı. S.S. ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çocuğun ise psikolog nezaretindeki ifadesinde, 14 Mayıs Pazar günü evdeki masada görüp aldığı 1 lirayla Anneler Günü dolayısıyla üvey annesine hediye alacağını, ancak parayı izinsiz aldığı gerekçesiyle kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Baba H.S. ise AA muhabirine, olay günü şehir dışında olduğunu, daha sonra eşiyle görüştüğünde kendisine evdeki parayı izinsiz aldığı için oğlunun koluna vurduğunu anlattığını kaydetti.

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