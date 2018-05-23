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Uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandılar

Adana’da polis bir eve yaptığı baskında zanlıları sobada uyuşturucu yakarken suçüstü yakaladı.

İHA | 23.05.2018 - 09:39..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde Y.Ö’nün (35) evinde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

Polis ihbar üzerine adrese baskın yaptı. Polisin geldiğini gören zanlılar kapıyı bir süre açmadı.

HAVA SICAKLIĞI 36 DERECE

Daha sonra kapı açılınca yaklaşık 36 derece hava sıcaklığının olduğu Adana’da polis sobanın yandığını fark etti. Polis sobayı açtığında zanlıların genetiği değiştirilmiş skunk ile esrarı sobaya atıp yaktıklarını belirledi.

Uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandılar

Polis soba içindeki ateşi söndürüp uyuşturucuları çıkardı. Polis yaptığı çalışmada yakılmak istenen 320 gram esrar, 38 gram skunk, 3 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandılar

Polis olaydan sonra ev sahibi Y.Ö. ile birlikte Z.R.(53), S.B. (32), E.T. (17) ve S.B.’yi (33) gözaltına aldı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Y.Ö. tutuklandı.

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