Van'da terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Ağırkaya Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Ercilli" operasyonu yürütüldüğü belirtildi.

SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda güvenlik güçlerince tespit edilen sığınakta, teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan mazotla güçlendirilmiş 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Sığınakta ayrıca kürek, piknik tüpü, çapa, 2 siyah renkli puşi, şemsiye, poşet sarılı sabun, güneş paneli, kavanoz ve demlik ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği de vurgulandı.