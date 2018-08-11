Van'da yola tuzaklanan bomba tespit edildi

1 Okul bahçesindeki kazısında tarihi testi bulundu İstanbul Üsküdar’da bir okulun bahçesinde atık su kanalizasyon çalışmaları yapıldığı sırada biri sağlam biri de kırık olmak üzere 2 testi bulundu.

2 Beşiktaş'ın toplam borcu Beşiktaş'ın toplam borcu 2 milyar 103 milyon 854 bin TL olarak açıklandı.

3 Volkan Şen 1. Lig'e kadar düştü Adana Demirspor'un maçını tribünden takip eden Volkan Şen'in, kısa süre içerisinde Adana ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

4 Candaş Tolga Işık, ABD'nin ekonomik saldırısını yazdı Amerika'nın Türkiye'ye diz çöktürmek için büyük bir gayret gösterdiğini yazan Posta yazarı Işık, operasyonun gayet açık olduğunu söyledi.

5 Seyahate 5 yılda 128 milyar harcandı Türkiye'de ikamet edenlerin 2013 - 2017 yılları arasında seyahate 128 milyar harcama yaptığı belirlendi.

6 Sandalye köprüsüyle karşıdan karşıya geçen İngilizler Londra’da bir metro istasyonun girişinde meydana gelen su baskınında ısalanmadan karşıya geçmeye çalışanların çabası, renkli görüntülere sahne oldu.