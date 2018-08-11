taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,4118
EURO
7,3199
ALTIN
249,65
PETR
72,9700

Van'da yola tuzaklanan bomba tespit edildi

Van'ın Gürpınar kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edildi.

İHA | 11.08.2018 - 11:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Van'da yola tuzaklanan bomba tespit edildi

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca; Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi kırsalında, bölgede yaşayan duyarlı vatandaşların jandarmaya verdiği bilgiler doğrultusunda, 10 Ağustos 2018 günü icra edilen Şehit Jandarma Er Burhan Kılıç Operasyonunda; Gürpınar-Yalınca karayoluna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş ve yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir.” denildi.

Van'da yola tuzaklanan bomba tespit edildi

Van'da yola tuzaklanan bomba

Van'da yola tuzaklanan bomba tespit edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzonspor Aykut Demir'e ateş püskürdü

Trabzonspor Aykut Demir'e ateş püskürdü

362
Trump'ın kararı 13 Ağustos'ta geçerli olacak

Trump'ın kararı 13 Ağustos'ta geçerli olacak

197
Tarikat ve cemaatlere denetleme mekanizması yolda

Tarikat ve cemaatlere denetleme mekanizması yolda

454
Erdoğan'dan ABD krizi hakkında açıklama

Erdoğan'dan ABD krizi hakkında açıklama

301
Halk TV'de Türkiye iflasa mı gidiyor kj'si

Halk TV'de Türkiye iflasa mı gidiyor kj'si

197
Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

78
Fatih Terim: Gomis zam istiyor

Fatih Terim: Gomis zam istiyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM