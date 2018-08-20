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Vatandaşlar nehirde ceset buldu

Adana'da bir vatandaş yürüyüş yaptığı sırada nehirde ceset gördü.

İHA | 20.08.2018 - 09:10..
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Adana’da vatandaşlar nehirde kaybolan gencin sabaha karşı cansız bedenini buldu. Bir vatandaşın ilk başta maket sandık demesi dikkat çekti.

Vatandaşlar nehirde ceset buldu

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN CESET BULDU

Çukurova İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı civarında Seyhan Nehrinde gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde serinlemek için nehre giren 19 yaşındaki Ali Alkan Aslan, bir süre sonra su içerisinde kayboldu. Sabah saatlerinde ise yürüyüş yapan vatandaşlar gencin cansız bedenini suda görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, cankur yardımıyla cesedi sudan çıkarttı.

Vatandaşlar nehirde ceset buldu

"BAŞTA MAKET SANDIK"

Aslan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yusuf Göl isimli vatandaş ise,” Yatıyordum, şurada ceset var dediler. Biz maket var zannettik, baktık ki harbiden ceset. Hemen polisi aradık. Polis geldi, gerekeni yaptı” dedi.

Vatandaşlar nehirde ceset buldu

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