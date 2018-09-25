Vefat eden sanatçı Yakup Yavru için tören düzenlendi

25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için geldiği Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yakup Yavru için cenaze töreni düzenlendi.
Yavru'nun cenazesi, özel hastaneden alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'na getirildi.
NURİ ALÇO, COŞKUN GÖĞEN GİBİ İSİMLER ORADAYDI
Tiyatro salonunda hazırlanan kürsüye konulan Yavru'nun Türk bayrağı örtülen tabutunun önüne gelen, aralarında Yusuf Sezgin, Nuri Alço ve Coşkun Göğen'in de bulunduğu sanatçı dostları dua etti.
Törende, Yavru'nun festival kapsamında bu akşam kendisine verilecek Emek Ödülü, fotoğrafının yanına bırakıldı.