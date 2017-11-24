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Veliaht Prens Selman tutuklu prenslerle anlaştı

Suudi Veliaht Prensi Selman, tutuklu prenslere önerilen servetten feragat ettirecek 'varlık anlaşması'nı kabul ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 24.11.2017 - 12:48
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, yolsuzluk soruşturması adı altında gerçekleştirdiği "taht oyunları" operasyonunda gözaltına alınan yaklaşık 200 prens, işadamı ve yetkiliden çoğunun, mal varlıklarını devlete devretmeleri karşılığında serbest kalma anlaşmasını kabul ettiğini söyledi.

"ANLAŞMA KABUL EDİLDİ"

New York Times gazetesine açıklama yapan Prens Muhammed, "Onlara elimizdeki tüm dosyaları gösteriyoruz, yüzde 95'i görür görmez anlaşmayı kabul etti." dedi.

Prens, bu kişilerin sahip oldukları nakit veya şirket hisselerini devlet hazinesine devrettiklerini söyledi. "Yaklaşık yüzde birlik kesim masum olduğunu kanıtlayabiliyor ve bunların davaları hemen düşürülüyor. Yaklaşık yüzde dörtlük kesim ise, yolsuzluk yapmadığını söylüyor ve mahkemeye gitmek istiyor." dedi.

100 MİLYAR DOLARLIK "GANİMET"

Prens Muhammed, hükümetin anlaşma yoluyla yaklaşık 100 milyar dolarlık yasadışı parayı geri alabileceği tahminini tekrarladı.

Hükümet, iki hafta önce operasyon kapsamında 208 kişinin sorgulandığını ve yedi kişinin serbest bırakıldığını söylemişti. Davaları devam eden onlarca prens, üst düzey yetkili ve işadamının Riyad'daki Ritz Carlton otelinde tutulduğu sanılıyor.

Soruşturma sırasında 2,000'in üzerinde banka hesabının dondurulması, operasyonun ekonomiye zarar verebileceği endişelere yol açtı. Ancak hükümet, gözaltına alınan işadamlarının şirketlerinin normal şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguluyor.

İNCE İNCE YAPILAN GASP

Prens Muhammed, "Uzmanlarımız, bu süreçte hiçbir işletmenin iflas etmemesine dikkat ediyor." dedi. Operasyonla devletteki gücünü artırmayı amaçladığı iddialarını reddeden ve gözaltındaki kişilerin kendisine ve reformlarına bağlılık sözü vermiş olduğunu kaydeden Prens, "kraliyet ailesinin çoğunun" kendi arkasında olduğunu söyledi.

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