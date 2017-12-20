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Kastamonu'daki aileyi arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandoların 21 gün önce çıkan yangın sonrası sırra kadem basan 5 kişilik Çataloğlu Ailesini arama çalışmaları sürüyor.

DHA | 20.12.2017 - 17:53..
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Kastamonu'daki aileyi arama çalışmaları devam ediyor

Bürme Köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu Ailesine ait iki evin yanmasının ardından evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'na ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağılında bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık'ta tutuklanırken, yapılan araştırmalardan sonra 16 Aralık'ta Erhan K.'nın kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

Kastamonu'daki aileyi arama çalışmaları devam ediyor

21 GÜNDÜR İZ YOK, KOMANDOLAR ARIYOR

Olayın ardından 21 gün geçmesine, bölgede yapılan tüm çalışamalara rağmen, henüz aileye ulaşılamadı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'ndan askerler, bugün sabah saatlerinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi çevresindeki dağlık alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 30 kilometrelik bir bölgede süren arama çalışmalarında Çataoğlu Ailesine ait herhangi bir ize rastlanmadı. Komandoların arama çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

Kastamonu'daki aileyi arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü haberi
Kastamonu'daki aileyi arama çalışmaları devam ediyor

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