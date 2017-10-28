taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Yasağı protesto ederken cam filmden ceza yedi

Adana'da, cam filmine gelen yasağı protesto etmeye giden gence aracınındaki cam filmi ve teknik işlemlerden dolayı 301 lira ceza kesildi.

28.10.2017 - 15:08
  1. Haberler
  2. İç Haber
Yasağı protesto ederken cam filmden ceza yedi

Adana'nın Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, toplanan 5 otomobil sürücüsü cam filmlerinin yasaklanmasını protesto etmek için konvoy yapmak istedi. Yapılacak eylemin izinsiz olduğunu belirten polis ekipleri, otomobil sürücülerine Adana Valiliği'nden izin almalarını söyledi.

Yasağı protesto ederken cam filmden ceza yedi

301 LİRA CEZA YAZILDI

4 otomobil sürücüsü bölgeden ayrılırken, bu sırada yoldan geçen trafik polisi, eyleme gelen ve  kaldırım kenarında duran modifiyeli ve siyah cam filmli olan aracın yanında durdu. Polisler otomobil sürücüsü Fırat Demir'e cam filmi ve otomobilinde yaptığı yasaya aykırı teknik değişiklikten dolayı 301 lira ceza yazdı.

Yasağı protesto ederken cam filmden ceza yedi

DİL DÖKSE DE CEZADAN KURTULAMADI

Demir, görevlilerin ceza kesmemeleri için uzun süre dil dökmesine rağmen sonuç alamadı. Demir, ceza makbuzunu alıp, otomobiline binerek uzaklaştı.

Yasağı protesto ederken cam filmden ceza yedi

Yasağı protesto ederken cam filmden ceza yedi

Yasağı protesto ederken cam filmden ceza yedi

İlginizi Çekebilir
Ankara'da DEAŞ operasyonu
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen terör operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı.
İş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Bursa'da bir ayakkabı mağazasına giren hırsızın tableti çaldığı an güvenlik kamerasına yakalandı.
325 öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuması ilgi gördü.
Uyuşturucu alabilmek için engelli genci gasp etti
Mersin'de engelli bir genci döverek cebinden 25 lirasını alan C.E. tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi

Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi

511
V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

197
Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

168
HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

272
18 yaşındaki kız: Ailem beni seks işçisi yapmak istedi

18 yaşındaki kız: Ailem beni seks işçisi yapmak istedi

76
ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

60
MHP'li Adan'a 'barajın altında mısınız' diye soruldu

MHP'li Adan'a 'barajın altında mısınız' diye soruldu

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM