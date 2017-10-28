Yasağı protesto ederken cam filmden ceza yedi

Adana'nın Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, toplanan 5 otomobil sürücüsü cam filmlerinin yasaklanmasını protesto etmek için konvoy yapmak istedi. Yapılacak eylemin izinsiz olduğunu belirten polis ekipleri, otomobil sürücülerine Adana Valiliği'nden izin almalarını söyledi.

301 LİRA CEZA YAZILDI

4 otomobil sürücüsü bölgeden ayrılırken, bu sırada yoldan geçen trafik polisi, eyleme gelen ve kaldırım kenarında duran modifiyeli ve siyah cam filmli olan aracın yanında durdu. Polisler otomobil sürücüsü Fırat Demir'e cam filmi ve otomobilinde yaptığı yasaya aykırı teknik değişiklikten dolayı 301 lira ceza yazdı.

DİL DÖKSE DE CEZADAN KURTULAMADI

Demir, görevlilerin ceza kesmemeleri için uzun süre dil dökmesine rağmen sonuç alamadı. Demir, ceza makbuzunu alıp, otomobiline binerek uzaklaştı.









