Yılın otomobili Volvo XC40

Yılın Otomobili Ödülü, 23 ülkeden 60 jürinin oluşturduğu, organizasyonun yürütücüleri Auto (İtalya), Autocar (İngiltere), Autopista (İspanya), Autovisie (Hollanda), L'Automobile Magazine (Fransa), Stern (Almanya) ve Vi Bilägare (İsveç) olmak üzere toplam 7 derginin bulunduğu bir ödüldür. Çeşitli aşamalarla listeleri hazırlayan, donanım, güvenlik, fiyat, çevre kirliliği gibi konularında dikkate alındığı bu ödüllerde her sene araçların segmentlerine bakmaksızın ödüller veriliyor.

Bu sene ise finale kalan 7 araç ise, Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Serisi, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat İbiza ve Volvo XC40 oldu.





Volvo XC40 modeli, toplam 325 puanla Yılın Otomobili seçildi. Seat Ibiza 242 puan, BMW 5 Serisi 226 puan, Kia Stinger 204 puan, Citroen C3 Aircross 171 puan, Audi A8 169 puan, ve Alfa Romeo Stelvio da 163 puan ile sıralamaya girdi.

ALFA ROMEO STELVIO

Alfa Romeo’nun bu sene ilk kez denediği ve dünya çapında da başarılı olan aracı Stelvio, kompakt bir SUV sınıfı. Adaylar arasında 3 SUV’dan biri. Detaylardan kaçmayan iç tasarımı onu özgün bir SUV yapıyor fakat sıralamada 163 puanla sonuncu olarak ilk yediye girmeyi başarıyor.

AUDI A8

Diğer aday otomobillerden Audi A8, her sene yeni eklenen lüks özellikleriyle makam konforunu en üst düzeye taşıyor. Hem kalite algısının hem de motor özelliklerinin yüksek olduğu Audi’nin en büyüğü A8, 169 puan alarak “Bakmamız gereken başka araçlar var.” denilerek onu 6. sıraya oturuyor.

CITROEN C3 AIRCROSS

Citroen’in C3 Aircross modeli, standart C3 platformunun üzerine inşa edilmiş bir SUV. Dediklerine göre öyle fakat hiç bir SUV izlenimi barındırmıyor. İç dizaynın malzeme kalitesi C3 ile birebir aynı. Yumuşak ve sert plastikten oluşuyor ve bu onu adaylar arasında 171 puan ile 5. sıraya oturtuyor.

KIA STINGER

Kia’nın sportif lüks sedan modeli Stinger, ülkemize maalesef gelmiyor. Bu araç için internetten okuduğumuz ve incelemelerini izlediğimiz zaman hem kalite algısının adeta bir Mercedes-Benz edasıyla olduğu hem de bu lüks alaşımlarla nasıl sportif olunur onu gösteren bir araç. Fiyat açısından ise bu sınıfta en uygun alternatif araçlardan biri. 4. sıraya bu güzelliği yakışmıyor.

BMW 5 SERİSİ

BMW’nin yeni nesil 5 serisi abisi 7 serisinin izlerini taşıyor. Hem 3 serisi gibi aile odaklı hem de 7 serisi gibi lüks bir makam aracı hissiyatı sunan 5 serisi, onu 3. sıraya taşıyor.

SEAT IBIZA

Seat Ibiza’nın yenilenen kasası ile ilgili önceden bir inceleme yazımız olmuştu. Ona buradan ulaşabilirsiniz. Yazıda da dediğimiz gibi malzeme kalitesi biraz kötü fakat beklenti ve Avrupa’da satış rakamları ve ekonomikliği sebebiyle talep yoğunluğundan onu 2. sıraya oturtuyor.

VOLVO XC40

Volvo XC40, ortanca büyüğü XC60 ve en büyük abisi XC90’ın kompakt SUV modeli olarak geçen sene piyasaya çıktı. Volvo deyince akla gelen ilk şey sağlamlık ve güvenliktir. XC40 ise bunu tam anlamıyla karşılıyor. Gerçi geçmiş modellerde Çinli firma Geely’e satılmasıyla korkutsa da XC40, dersine çok iyi çalıştı ve onu “Yılın En İyi Otomobili” seçilmesine sebep oldu.

Yılın otomobili olmak için başvuran diğer adaylar ise şu şekilde: