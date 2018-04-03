Yo yo sendromu nedir

Kilo vermek hemen herkes tarafından uygulanmaya çalışılan bir aktivite. Zayıflamak için olmasa bile sağlıklı yaşam adına fazla kilolardan kurtulmayı herkes yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalışıyor dememizin sebebi bası insnlar kilo vermeye çalışırken, verdiği kilonun fazlasını kat be kat alıyor. Bu da yo yo sendromuna neden oluyor.

YO YO SENDROMU NEDEN OLUR

Sağlıksız yöntemler ve diyetler ile verilen kiloların, bir süre sonra hızlıca fazlasıyla yeniden alınması durumuna verilen isimdir yo yo sendromu.

Bu durum daha çok zayıflama ilaçları, zayıflattığına inanılan otlar ve ekstra maddelerin kulalnılmasıyla ortaya çıkar. Yağ dokusundan ziyade kası ve su oranını götüren bu zayıflama yöntemi kısa vadede iyi hissetmenizi sağlasa da uzun vadede yağ dokusundan verilmeyen kilolar ilerde hastalıklara neden oluyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Sağlıklı kilo vermenin çok kilo vermekten daha önemli olduğunu belirten uzmanlar, piyasada "1 ayda 10 kilo" vaatleriyle satılan ilaç ve kürlere karşı daha dikkatli olunması ve bunların kullanımından uzak durulması konusunda uyarıyor.

Sağlıklı kilo vermenin daha önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun için muhakkak diyetsiyenlere ve tıbbi yöntemlere başvurulması gerektiğini belirtiyor.