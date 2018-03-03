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Yüksek dozda uyuşturucu öldürdü

Antalya'da 31 yaşındaki Nezir Bilgier koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA | 03.03.2018 - 21:55..
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Antalya Muratpaşa Varlık Mahallesi'nde 182 Sokak’taki Kaan Apartmanı’nın 1’inci katında 19.30 sıralarında ailesiyle yaşayan Nezir Bilgier, akşam saatlerinde girdiği odasından uzun süre çıkmadı.

UYUŞTURUCU ALDI, HAYATINI KAYBETTİ

Durumdan şüphelenen yakınları odaya girince Nezir Bilgier’i kolunda enjektör ile yerde hareketsiz yatarken gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Nezir Bilgier’in yüksek dozda uyuşturucu aldığını ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yüksek dozda uyuşturucu öldürdü

ENJEKTÖR BULUNDU

Evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri apartmanın giriş kapısına yakın bir noktada kanlı bir enjektör daha buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nezir Bilgier’in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Yüksek dozda uyuşturucu öldürdü

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