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Yunanistan yollarını ihaleye çıkarıyor

Borç batağındaki Yunanistan borcundan kurtulmak için yollarını satıyor.

06.07.2017 - 19:13
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Yunanistan yollarını ihaleye çıkarıyor

Borcunu hafifletebilmek için Almanlara limanlarını, havaalanlarını satan Yunanistan şimdi de otoyollarını satışa çıkardı.

BORÇLAR KARŞILIĞI OTOYOLLAR SATILACAK

Yunanistan Özelleştirme Ajansı, Egnatia Otoyolu'nu satmak için bu yıl içinde ihaleye çıkacağını bildirdi. Özelleştirme Ajansı Başkanı Lila Tsitsigiannopoulou, Atina'nın bu özelleştirmeden ne kadar gelir beklediği konusunda bilgi vermedi.

YUNANİSTAN'IN BORÇLARI

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesi hükümetlerinin ECB'yi Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilirliğine ikna etmek için Yunanistan'a hangi tür borç rahatlatma tedbirleri teklif edecekleri konusunda henüz yeterli netlik ortaya koymadıklarını söylemişti.

Yunanistan yollarını ihaleye çıkarıyor

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