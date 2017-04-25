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Selanik Limanı Almanlara devredildi

Yunanistan'da 14 havalimanının 40 yıllığına Almanlara devredilmesinden sonra Selanik Limanı da Alman fonuna geçti.

25.04.2017 - 18:37
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Selanik Limanı Almanlara devredildi

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Yunanistan'da özelleştirmeler devam ediyor.

SELANİK LİMANI DA ALMANLARA DEVREDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde 14 havalimanın 40 yıllığına Alman Fraport'un ana ortağı olduğu konsorsiyum tarafından devralınmasınadn sonra bu kez de Selanik Limanı Alman yatırım fonu Deutsche Invest Equity Partners'a geçti.

Selanik Limanı Almanlara devredildi

SELANİK LİMANI'NA 231,9 MİLYON TEKLİF VERİLDİ

Selanik Limanı'nın özelleştirilmesi için açılan ihalede en yüksek teklifi Alman yatırım fonu Deutsche Invest Equity Partners verdi. Üstelik rakam piyasa değerinin de üzerinde.

Yunanistan özelleştirme ajansı HRADF'nin verdiği bilgiye göre Selanik Limanı'nın yüzde 67 hissesi için ihalede Deutsche Invest 231,9 milyon dolar teklif etti. Hissenin cari piyasa değeri ise 138,5 milyon euro.

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