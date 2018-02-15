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Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim İHA, helikopter, mühimmat dahil ileri teknoloji kullanması Yunanistan'ın kendini sorgulama sebebi oldu.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 10:48..
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Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

Yunanistan'ın en önemli dergilerinden biri olan Ptisi Diastima'da yayınlanan "Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır" başlıklı yazıda, Türkiye analizi dikkat çekti.

TÜRK TEKNOLOJİSİ YOK ETTİ

Yazıda, Afrin'de yerli üretim SİHA'larla vurulan teröristlerden bahsedilirken, teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen "Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına" vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

"TÜRKLERLE SÜPER DNA İLE BAŞA ÇIKAMAYIZ"

Son zamanlarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle de yapılan analizde “Gerçekleşmesi imkansız ulusal hayaller görmeyi bir kenara bırakalım. Türklerle süper DNA ile başa çıkamayız, bize modern silahlar lazım" sözleriyle Türkiye'nin askeri olarak kendini geliştirdiğini ama Yunanistan'ın her geçen gün geriye gittiği hatırlatıldı.

Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

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Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

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