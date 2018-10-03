Yurt dışında cep telefonu krizi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Uçak biletlerini aldın, otelini rezerve ettin, şampuanını, bakım kremini minik şişelere koydun. Artık seni Türkiye’den başka bir ülkeye götürecek tek şey; bir uçak bileti almak ve telefonunun seninle birlikte gelmesini sağlamak.

Kısa bir uluslararası seyahatten sonra gelen içler acısı telefon faturalarına alıştık. Cep telefonları artık günlük hayatımızın bir parçası olduğu için, bu alet olmadan 5 metre öteye de gidemiyoruz. Çektiğin güzelim fotoğrafları İnstagram’a atamadığın bir tatil, Whatsapp’sız geçen bir hafta sonu kıyamet alemeti gibi olsa gerek. Buna önlem olarak, cep telefonunu da masrafsız şekilde seninle birlikte seyahate çıkarmak için yapman gerekenleri sıraladık. Eğer ön ödemeli bir plana sadık kalırsan, büyük bir fatura sürpriziyle eve dönmezsin.

YURT DIŞINDA TELEFONUN NASIL ÇALIŞIR

Yurt dışında hangi telefon hatları daha ucuz? Hangi hat ile internet kullanımı daha ucuza yapılır? Yurt dışı konuşma ücretleri ne kadar? Telaş yapmayın; hepsine bir cevabımız var. Sırayla gidelim: Gittiğin ülkenin fiş sistemini araştırmakla başlayalım. Unutma; İngiltere, ABD ve bazı Asya ülkeleri ülkemizden farklı fiş sistemleri kullanılıyor. Bir dönüştürücünün yanında bulunmasında fayda var; şarjın olmazsa telefonun da olmaz.

Burada üzerine en çok görev düşen organ; kuşkusuz kullandığın operatör. Kullandığın hattın yurt dışıyla arası nasıl? Sana nasıl fırsatlar sunuyor? Hangi cep telefonu operatörünün paket ve tarifeleri sana uygun? Öncelikle bu konuda kapsamlı bir araştırma yap. Ara çağrı merkezini ayrıntılı şekilde bilgi al. Mağdur olmamak için bunu yapmalısın.

TELEFONUNU YURT DIŞI KULLANIMINA AÇTIR

İlk işin hattını yurt dışı kullanımına açtırmak olsun. Operatörün mobil uygulamasından veya -en sevdiğin- çağrı merkezini arayarak telefonunu uluslararası erişime açtırabilirsin. Bir diğer önemli konu da, “hücresel veri bağlantısı-data iletişimi” ya da “internet bağlantısı” ücretlendirmeleri. Biliyorsun ki operatörler fatura kabartmayı çok sever. Bu oyuna gelme. Güncel yurt dışı fiyatlandırmalarını kontrol ettiğin sürece, sahip olacağın kampanya koşullarında yurt dışına çıkmanda bir sakınca yok. Tabii operatörünün hangi ülkelerde veri sağladığını da kontrol etmelisin.

ÖNEMLİ NOT

Operatörler hatlarını yurt dışında kullanıma açtıran abonelerine, bulundukları ülkenin kendileriyle anlaşmalı olan yerel operatörleri ile hizmet veriyor. Bu ne demek? Yani sadece sen aradığında değil, arandığında da ücretlendiriliyorsun. Eğer kankan seni aradığı sırada kampanyalı bir paketin yoksa, telefonu yere bırak ve kaç...

ARAMA YAPARKEN…

Uzun süredir yurt dışındasın ve sevdiklerinin sesini duymak istiyorsun. Ne yapmalısın hemen söyleyeyim: Aradığın numaranın ülke kodunu başına koy; Örneğin 05XXXXXXXX numaralı bir aboneyi yurdışından aramak için +905XXXXXXXXX şeklinde tuşlamalısın.

GİTTİĞİN ÜLKENİN HATTINI SATIN ALABİLİRSİN

GSM telefonunuz yoksa veya kaybettiysen-ki bu benim başıma çok geldi-, seyahatinde kullanmak için bir telefon kiralayabilir veya ucuz bir telefon satın alabilirsin. Kendi hattın yurt dışı için uygun değilse veya 1 aydan uzun bir süre için seyahat edeceksen; yapacağın en mantıklı hareket birkaç dolara o ülkenin kontörlü hattını almak olacak. Oldukça uygun ve masrafsız. Böylece kendi kampanya fırsatlarıyla ücretlendirilip, işini garantiye alırsın.

BONUS FİKİRLER: WİFİ AĞINI SÖMÜR

Hiç bilmediğin bir ülkeye seyahat ettiğinde ihtiyacın olan en büyük yardımcı cebindeki telefon olacak. Neyse ki Google var. Artık dünyanın öbür ucunda bile akıllı telefonlar sayesinde kaybolmadan kendi memleketinmişçesine rotanı buluyorsun. Veya seyahatin sırasında sahip olduğun en güzel anları, kilometreler öteden sevdiklerinle paylaşabiliyorsun.

Maksimum kar için ne yapmalısın? Eğer Wifi ağı geniş bir ülkeye gidiyorsan zaten operatör derdinden otomatik olarak kurtulacaksın. Yürüdüğün sokaklarda, caddelerde, hatta olur olmadık tepelerde bile Wifi bulma şansının olduğu ülkeler var. Özellikle Avrupa bu konuyu aşmış bir kıta. Kablosuz internete bağlanma alanlarını efektif şekilde kullanarak hücresel ağa ihtiyaç duymadan post atabilir, sevdiklerini arayabilirsin.