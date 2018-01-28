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Zihinsel engelli çocuğa ağabeyinin cenazesinde tecavüz

Adana'da, tecavüze uğradığı ileri sürülen Suriyeli zihinsel engelli 13 yaşındaki M.Ş.'nin 24 günlük erkek bebeği öldü.

DHA | 28.01.2018 - 08:58..
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İç savaşın yaşandığı Suriye'nin Halep kentinden 4 yıl önce kaçan Ş. çifti, ikisi kız, 4 çocuklarıyla Adana'ya yerleşti. Çiftin oğulları A.Ş., 9 ay önce çalışmak için gittiği Bursa'da trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cenazeyi almak için Bursa'ya giden aile, zihinsel engelli kızları M.Ş.yi' de oradaki bir yakınlarına teslim etti.

Zihinsel engelli çocuğa ağabeyinin cenazesinde tecavüz

EMANET EDİLEN ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA TECAVÜZ ETTİLER

Cenaze işlemlerini yaptıran aile bireyleri, geri döndüklerinde emanet ettikleri kızlarınının tecavüze uğradığını öğrendi. Ailenin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Ailesiyle birlikte Adana'ya dönen M.Ş.'nin bir süre sonra hamile olduğu anlaşıldı. Küçük kız, 3 Ocak'ta Adana Şehir Hastanesi'nde 3 kilo 200 gram ağırlığında Mahsun adı verilen erkek bebek dünyaya getirdi.

Zihinsel engelli çocuğa ağabeyinin cenazesinde tecavüz

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Doğum sonrası merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evlerine dönön zihinsel engelli çocuk anne, bebeği emziremedi. Annesi N.Ş.'nin bakımını yaptığı bebek, bugün sabah saatlerinde hareketsiz kalınca aile sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, bebeğin öldüğünü saptadı. Şüpheli ölüm üzerine polis, soruşturma başlattı.

Zihinsel engelli çocuğa ağabeyinin cenazesinde tecavüz

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan bebeğin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

Zihinsel engelli çocuğa ağabeyinin cenazesinde tecavüz

Bebeği ölen M.Ş.'nin annesi N.Ş., çocuğunun zihinsel engelli olduğunu, tecavüz sonucu hamile kaldığını belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Ağabey E.Ş. de, kardeşinin tecavüze uğradığını anlatarak yardımcı olunmasını istedi. Savcılık talimatıyla bebekten, anneden ve Bursa'da tecavüzle suçlanan kişiden DNA örneği alınırken, soruşturma sürüyor.

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