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Zimmetine para geçiren bankacıya 6 yıl hapis

Adana'da müşterilerinin hesaplarından 977 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan bankacı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 18.10.2018 - 16:37..
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Zimmetine para geçiren bankacıya 6 yıl hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Abdullah Taşyürek'in avukatı katıldı.

Sanık avukatı savunmasında, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Müşteki taraflar ise zararlarının giderilmediğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

BASİT ZİMMET CEZASI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın banka müşterilerinin hesaplarından onların rızası ve bilgisi dışında imzalarını taklit ederek bilirkişi raporunda belirtildiği miktardaki parayı zimmetine geçirdiği tespit edildiğinden "basit zimmet" yönünden cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

6 YIL 3 AY HAPİS VE ZARARI KARŞILAMA KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Taşyürek'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak bankanın uğradığı zararın sanıktan alınmasına karar verdi.

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