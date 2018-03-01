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23 ilde FETÖ’ye çifte operasyon

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 23 ilde düzenlenen iki farklı eş zamanlı operasyonda, 53 şüpheliden 42’si gözaltına alındı.

İHA | 01.03.2018 - 12:15..
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 53 şüpheli tespit edildi.

23 ilde FETÖ’ye çifte operasyon

Bunun üzerine polis bugün eş zamanlı olarak iki farklı operasyonundan birini Elazığ merkezli Siirt, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İstanbul, Antalya, Malatya, Mersin, Ordu ve Aksaray’da gerçekleştirdi. İkinci operasyon ise yine Elazığ merkezli Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop, Kahramanmaraş, İstanbul, Malatya, Van ve Adıyaman’da yapıldı.

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 53 şüpheliden 42’si gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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