ABD'den kınama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine açıklamasında, "PKK, 1997 yılından bu yana ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır ve PKK'yı bölgede istikrarsızlaştırıcı bir aktör olarak görüyoruz. PKK lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan'ın posterinin Rakka'nın kurtuluşunda açılmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ KURBANLARIN FARKINDAYIZ"

Galloway, "ABD, NATO müttefiki Türkiye'yi onlarca yıldır PKK'ya karşı verdiği mücadelesinde desteklemeye devam etmektedir ve bu çatışmada Türkiye'nin verdiği kurbanların farkındadır." değerlendirmesinde de bulundu.

"AYRIMCI SEMBOL VE İMGELERİ ONAYLANMAMAKTADIR"

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon'ın konuya ilişkin açıklamasında kullandığı ifadeleri yineleyen Galloway, "Koalisyon, Rakka'daki kutlamaların ve Öcalan sembollerinin sergilendiğinin farkındadır. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderliği, bu (sembollerin) sergilenmesini tasdik etmemiştir. Dahası, koalisyon, Suriye'de DEAŞ'ı yenmeye odaklanmamız gereken bir dönemde bu ayrımcı sembol ve imgeleri onaylamamaktadır." bilgisini paylaştı.