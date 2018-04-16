AB'nin Afrin rahatsızlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerika'nın desteğiyle Afrin'i işgal eden terör örgütü PKK/YPG'yi Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeden temizledi.

Sadece 58 günde Afrin'i kuşatmaya alan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede huzuru sağlayıp, Afrin halkını özgürlüğe kavuşturdu.

Bugün ise Avrupa Birliği'nin Brüksel Zirvesinde bir araya gelen 28 ülkenini dışişleri bakanları, Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.

ZEYTİN DALI İNSANI DURUMU DAHA ZOR HALE GETİRMİŞ

AB tarafından yayımlanan bildiride, "Türkiye'nin askeri harekatı, insani durumu daha zor hale getirdi, yerel halkın yer değiştirmesine neden oldu. AB, başta Türk ordusunun harekatının ardından Afrin'de olmak üzere, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun kötüye gitmesinden derin endişe duyuyor ve sivil kuruluşlar için güvenli, engelsiz ve hızlı erişim sağlanmasının gerekliliğinin altını çiziyor" ifadelerine yer verildi.

AFRİN ARTIK DAHA ÖZGÜR

AB her ne kadar operasyona karşı çıksa da Afrin'de TSK ve ÖSO'nun kontrolünde huzura kavuşmuş durumuda.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamaya yönelik ilçe merkezindeki çalışmaları devam ederken halk da normal yaşamlarına dönmeye çalışıyor.