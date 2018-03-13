Chia tohumu nedir

Güney Amerika'da yetişen ada çayının bir çeşidi olan Chia (Çiya) bitkisi tohum olarak kullanılıyor.

En iyi Omega-3 kaynağı olarak bilinen bu tohum, düzenli tüketildiğinde beyin ve kalp sağlığı için oldukça faydalıdır.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi de bilinen Chia tohumu özellikle diyetlerde sıkça kullanılır. 28 gramında 5 gram Omega-3 bulunan Chia tohumu, günlük protein ihtiyacının yüzde 10'unu, kalsiyum miktarının ise yüzde 18'ini karşılar.

Tokluk hissi verir, sindirim sistemini ve uyku düzenini olumlu yönde etkiler. Psikolojik olarak daha iyi hissettirir.

Tohum, çiğ olarak tüketilir. Salata, çorba, ve yoğurt gibi yiyeceklere katılarak tüketilebilir. Sıvı besinlere eklenip bekletildiğinde jöle kıvamını alır.