Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Başaran Holding'a ait özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düşmüş, 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza kırım ekibinin cenazeleri kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

PİLOT MELİKE KUVVET FETÖ MAĞDURUYDU

Uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet’ti. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, daha sonra özel sektöre geçmiş ve süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapmaktaydı açıklaması

Pilot Kuvvet'in özel sektöre geçme sebebinin kendi tercihi değil bir mecburiyet olduğu ancak kazadan sonra ortaya çıktı.

TSK'YA DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYORDU

FETÖ kumpasıyla Pilot Yüzbaşı görevindeyken TSK'dan uzaklaştırıldıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Melike Kuvvet'in, ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yaptığı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğretim görevlisi olarak ders verdiği öğrenildi.

Melike Kuvvet'in en son 10 gün önce ailesini görmek için Konya'ya geldiği belirtildi. Melike Kuvvet'in yakınlarına FETÖ kumpasıyla ordudan atıldığını ancak Mayıs ayında Binbaşı rütbesiyle yeniden üniformasını giyeceğini, bu nedenle de çok heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi.

AHLAKSIZ YAŞANTI İFTİRASI

FETÖ tarafından, asker bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken videosu çekilerek “ahlaksız yaşantı” iddiasıyla ordudan atıldı. Sorgulamasını yapanların ise şuan tutuklu olan istihbarat subayları, "Pavyonda şarkı söylemişsin, gece klüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri" diye doğum gününde şarkı söylediği esnada çektikleri 10 dakikalık videonun sadece 9 saniyesini kesip almış ve ona göstermişlerdi. Oysa olayın geçtiği Merzifon'da ne bir pavyon ne de bir gece klübü vardı.

Melike Kuvvet (solda) ve Beril Gebeş (sağda)



BERİL GEBEŞ: GÖNLÜ GÖKYÜZÜNDEYDİ

İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken işini bırakıp uçuş okuluna giderek pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçmişti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapıyor.

HOSTES EDA USLU

Jette hostes olarak bulunan Eda Uslu, yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'te kabin memuru olarak görev yapıyordu.





ÜÇÜNÜN BU YAZ DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Mina Başaran: Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan ve yakında holdingin başına geçmesi beklenen Mina Başaran 28 yaşındaydı. Önümüzde 14 Nisan'da Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile Çırağan Sarayı'nda dünya evine girecekti.

Zeynep Coşkun: Bursa’da Toyota Akkoyunlu Şirketinin sahibi iş adamı Orhan Coşkun’un kızı olan Zeynep Coşkun, yakın zamanda nişanlanmıştı ve bu yaz için düğün planı vardı.

Ayşe And: 30 yaşında olan klinik psikolog Ayşe And nişanlıydı, bu yaz düğün yapması bekleniyordu.





İKİSİ HAMİLE, BİRİ YENİ DOĞUM YAPMIŞTI

Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısıydı ve hamileydi.

Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.





Liana Hananel: Ünlü Lily and Rose mayolarının tasarımcısıydı. Evli olan Hananel'in 4 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.





Sinem Akay: Mavi Jeans’in eski sahibi Çetin Akay’ın kızı Sinem Akay 27 yaşındaydı ve ‘Casa di Denim’ adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.

Aslı İzmirli: Kendi kurduğu Gia Jewels'te mücevher tasarımı yapıyordu.