taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.635
USD
3,8120
EURO
4,7011
ALTIN
161,86
PETR
65,1100

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönerken, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düşen jetteki yolculardan 2'sinin hamile olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 11:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Başaran Holding'a ait özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düşmüş, 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Kaza kırım ekibinin cenazeleri kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

PİLOT MELİKE KUVVET FETÖ MAĞDURUYDU

Uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet’ti. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, daha sonra özel sektöre geçmiş ve süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapmaktaydı açıklaması

Pilot Kuvvet'in özel sektöre geçme sebebinin kendi tercihi değil bir mecburiyet olduğu ancak kazadan sonra ortaya çıktı.

TSK'YA DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYORDU

FETÖ kumpasıyla Pilot Yüzbaşı görevindeyken TSK'dan uzaklaştırıldıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Melike Kuvvet'in, ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yaptığı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğretim görevlisi olarak ders verdiği öğrenildi.

Melike Kuvvet'in en son 10 gün önce ailesini görmek için Konya'ya geldiği belirtildi. Melike Kuvvet'in yakınlarına FETÖ kumpasıyla ordudan atıldığını ancak Mayıs ayında Binbaşı rütbesiyle yeniden üniformasını giyeceğini, bu nedenle de çok heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi.

AHLAKSIZ YAŞANTI İFTİRASI

FETÖ tarafından, asker bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken videosu çekilerek “ahlaksız yaşantı” iddiasıyla ordudan atıldı. Sorgulamasını yapanların ise şuan tutuklu olan istihbarat subayları, "Pavyonda şarkı söylemişsin, gece klüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri" diye doğum gününde şarkı söylediği esnada çektikleri 10 dakikalık videonun sadece 9 saniyesini kesip almış ve ona göstermişlerdi. Oysa olayın geçtiği Merzifon'da ne bir pavyon ne de bir gece klübü vardı.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydiMelike Kuvvet (solda) ve Beril Gebeş (sağda)

BERİL GEBEŞ: GÖNLÜ GÖKYÜZÜNDEYDİ

İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken işini bırakıp uçuş okuluna giderek pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçmişti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapıyor.

HOSTES EDA USLU

Jette hostes olarak bulunan Eda Uslu, yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'te kabin memuru olarak görev yapıyordu.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

ÜÇÜNÜN BU YAZ DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Mina Başaran: Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan ve yakında holdingin başına geçmesi beklenen Mina Başaran 28 yaşındaydı. Önümüzde 14 Nisan'da Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile Çırağan Sarayı'nda dünya evine girecekti.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Zeynep Coşkun: Bursa’da Toyota Akkoyunlu Şirketinin sahibi iş adamı Orhan Coşkun’un kızı olan Zeynep Coşkun, yakın zamanda nişanlanmıştı ve bu yaz için düğün planı vardı.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Ayşe And: 30 yaşında olan klinik psikolog Ayşe And nişanlıydı, bu yaz düğün yapması bekleniyordu.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

İKİSİ HAMİLE, BİRİ YENİ DOĞUM YAPMIŞTI

Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısıydı ve hamileydi.

Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Liana Hananel: Ünlü Lily and Rose mayolarının tasarımcısıydı. Evli olan Hananel'in 4 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Sinem Akay: Mavi Jeans’in eski sahibi Çetin Akay’ın kızı Sinem Akay 27 yaşındaydı ve ‘Casa di Denim’ adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Aslı İzmirli: Kendi kurduğu Gia Jewels'te mücevher tasarımı yapıyordu.

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cinderes'te teröristlerin evde sakladığı mayınlar
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerden temizlenen Cinderes'te bir evde, teröristler tarafından hazırlanan çok sayıda mayın ele geçirildi.
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı
Antalya’nın Alanya ilçesinde Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanan bir kişiye, vatandaşlar linç girişiminde bulundu.
Afrin merkezinin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı
Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, TSK ve ÖSO Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkeze varmış olacak.
İstanbul'da bir gecede 4 iş yerini soydular
Sultangazi’de yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, bir gecede 2 saat aralıkla 4 iş yerini soyarak kayıplara karıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

74
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

70
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

103
PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

89
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

118
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

115
Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM