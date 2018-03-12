İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

Başaran Holding'e ait özel iş jeti, dün akşam saatlerinde Dubai'den kalkmış, İran'ın başkentine 400 kilometre mesafede bulunan Şehrekürd bölgesinde radardan kaybolmuştu.

Kısa süre içerisinde dağa çakıldığı tespit edilen uçak, Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını taşıyordu.

BEKARLIĞA VEDA ORGANİZASYONU

Yakın zamanda evlenecek olan Mina Başaran, arkadaşları ile beraklığa veda eğlencesi gerçekleştirmek için BAE'nin Dubai kentine seyahat etmişlerdi. Aile jeti ile buraya arkadaşlarıyla gelen Başaran, eğlencenin ardıdan İstanbul'a dönüş için aynı grup ile yola koyuldu.

Kalkışa kadar hiçbir sıkıntının tespit edilmediği uçak, havada teknik bir arıza ile karşılaştı.

"ALÇALMA TALEP EDİYORUM"

Uçağın düşüşüne ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı ancak ilk bulgular, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü gösteriyor. Zira uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra, tırmanmasını henüz tamamladan, pilotun kule ile temasa geçerek "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi.

Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği belirtilirken, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

DAĞLIK ALANA DÜŞTÜ

Uçak pilotundan gelen bu ananostan kısa bir süre sonra özel jetin radyo sinyallerinin kesildiği, radardan kaybolduğu kaydedildi.

Uçakla bağlantının kesildiği bölge üzerinde yapılan incelemede uçağın, İran'ın başkenti Tahran'a 400 kilometre mesafede bulunan Şehrekürd bölgesinde düştüğü belirtildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler neticesinde kaza mahalinin yüksek bir alanda kaldığı belirtilirken, enkaza ilk olarak böge halkının ulaştığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk numaralı Canadair CL-600 tipi özel jet teknik arıza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra TSİ 1740 sularında İsfahan'ın 80 mil güneybatısına düştü.

İLK KADIN ASKERİ PİLOTLARDAN

Uçakta bulunan 11 kişinin 2'sinin pilot 1'inin kabin memuru diğer 8'inin ise Mina Başaran ve arkadaşları olduğu belirtildi. Uçakta bulunan yolculardan birinin, ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu tepsit edildi.

Bu arada kaza sonrasında uçak ekibiyle ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı.Uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş olurken, Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Türk Hava Kuvvetlerinin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet, daha sonra özel sektöre geçti.

NAAŞLARA ULAŞILDI

Olayın hemen ardından Türk Kızılayı ve İran makamları temaslara geçerek koordineli çalışmalara başladı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Twitter'da, "İran Kızılayı'ndan aldığımız son bilgiye göre; uçağın enkazına ve naaşlara ulaşıldı, sabah gün ağardığında İran Kızılayı'nın helikopteri ile naaşlar dağdan indirilecek." dedi.

İran'ın ISNA haber ajansında yer alan haberde dağlık alana düşen uçağın enkazına bölge halkının ulaştığı ifade edildi.

CENAZELER DAĞDAN İNDİRİLDİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri helikopterle dağdan indirildi.

Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.



